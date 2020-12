Bloccato un camion con 43 chili di cocaina, in manette un 38enne

La Squadra Mobile della Questura di Piacenza, grazie alle preziose collaborazioni della Polizia Stradale di Modena Nord, dei colleghi di Ravenna e dell'Agenzia delle Dogane, è riuscita a bloccare un importante carico di droga che si stava spostando sulle strade emiliane, ben nascosto all'internod i un camion.

Tutto è partito nel primo pomeriggio di lunedì scorso, 14 dicembre, quando gli investigatori piacentini si sono concentrati sullo strano viavai attorno ad un camion in sosta nei pressi della Decathlon. Mentre venivano esperiti i primi accertamenti sulla targa del mezzo e si verificava che non vi fosse alcun legame col territorio di Piacenza, un uomo con fare circospetto saliva a bordo del mezzo e si immetteva in autostrada.

Gli investigatori si sono quindi lanciati all’inseguimento del camion, che è stato bloccato in A1 proprio nei pressi di Modena Nord e sottoposto a perquisizione, alla ricerca di sostanza stupefacente. Anche a causa delle difficoltà a completare il controllo per le cattive condizioni dovute al buio ed alla grandezza del mezzo, le operazioni sono proseguite solo la mattina successiva a Ravenna presso il porto, con il supporto della Questura ravennate e del personale dell’Agenzia delle Dogane: il camion è stato minuziosamente scandagliato anche tramite innovative tecnologie quali il termoscanner del porto.

E' stato così possibile scoprire che nel semirimorchio era stata ricavata una vasca in metallo sostenuta da calamite, al cui interno erano custoditi 40 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 43,716 kg: valore di mercato superiore al milione di euro.

Il conducente del veicolo, un cittadino albanese di 38 anni regolare sul territorio nazionale, è stato sottoposto a fermo per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e condotto nel carcere di Ravenna a disposizione di quella Procura della Repubblica, mentre la droga ed il camion venivano sottoposti a sequestro.