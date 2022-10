Cittanova, mezzo pesante si ribalta nella rotonda dello Scalo merci

Intorno alle ore 11.40 di questa mattina un camion che trasportava un container si è ribaltato mentre percorreva la rotatoria di via Emilia Ovest in corrispondenza dello svincolo per lo scalo merci di Marzaglia. Il mezzo è finito su un fianco.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma fortunatamente il conducente del camion non ha riportato conseguenze.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza il veicolo e per procedere con la rimozione. Sulposto la Polizia Locale per la gestione della viabilità.

Via Emilia resta percorribile senza particolari disagi, che si avranno probabilmente solo al momento della rimozione del mezzo.