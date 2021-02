Da questa mattina verso le 6.30 i Vigili del Fuoco sono impegnati per rmuovere un camion intraversato su via Argine Panaro, in località Solara di Bomporto, in prossimità del ponte sul fiume. Il camionista è illeso.

Via Argine Panaro è stata chiusa al traffico e la circolazione della zona ha subito disagi. Alle ore 8.30 le operazioni sono ancora in corso.