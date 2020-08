Cane terrorizzato e ferito in fuga in autostrada, salvato dalla Polstrada

Questa mattina intorno alle ore 9 gli agenti della Sottosezione Modena Nord della Polizia stradale si sono imbattuti in una scena insolita. Mentre transitavano in Autosole, nel tratto fra Reggio Emilia e Modena Nord, hanno notato un cane che correva terrorizzato in mezzo alle auto, che procedevano lentamente in direzione nord per un incolonnamento.

I poliziotti si sono messi "all'inseguimento" e dopo vari tentativi sono riusciti a fermare e recuperare l'animale, che è poi stato condotto presso la caserma. Il cane presentava anche una profonda ferita al collo, motivo per cui è stato medicato in attesa dell'intervento degli operatori del canile.

Agata, questo il nome della cagnolina di 9 anni, è stata identificata grazie al microchip di cui era provvista. E' stato quindi possibile contattare i padroni, scoprendo che nei giorni scorsi la scomparsa dell'animale era già stata denunciata. Agata si era allontanata a seguito del violento temporale di martedì scorso e probabilmente aveva vagato impaurita per diversi giorni, fino a ritrovarsi fra il traffico vacanziero della A1. Gli agenti l'hanno riconsegnata ai proprietari ricevendo un enorme "grazie".