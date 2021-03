A fuoco un capannone a Nonantola, diverse squadre sul posto

Incendio in un ex allevamento di pollame a Nonantola. La fitta e scura colonna di fumo è stata notata da alcuni residenti di Modena est

Intorno alle 13.40 si è scatenato un incendio ad un Capannone a Nonantola situato in via Ampergola. L' alta colonna di fumo nero si è resa visibile anche da Modena allarmando alcuni residenti della zona di Saliceto Panaro.

Si tratta di un fabbricato agricolo ed ex allevamento di pollame. L'incendio ha coinvolto principalmente il tetto e masserizie.

I Vigili del Fuoco sono subito intervenuti sul posto con diverse squadre sul posto.

Ancora non si conoscono le cause del rogo. Notizia in aggiornamento

Gallery