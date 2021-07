Incidente in via Giardini, capriolo recuperato e medicato al centro Fauna

La sera del 27 luglio scorso i carabinieri di Formigine sono intervenuti in località Ubersetto, in quanto un'auto che transitava in via Giardini aveva appena investito un giovane capriolo. Il mezzo ha subito dei danni - fortunatamente non le persone - e i carabinieri sono prontamente intervenuti per regolare la circolazione stradale.

L’urto ha fatto finire nei rovi a bordo strada l'animale ferito e i Carabinieri hanno attivato il Centro soccorso animali "Il Pettitosso". Il capriolo è stato quindi recuperato e curato dai volontari presso il Centro di via Nonantolana: sta bene e sta recuperando le forze, nella speranza che quanto prima possa essere rimesso in libertà.