Carabinieri: una denuncia a Modena per detenzione di droga e 4 per guida in stato di ebrezza e con patente revocata

Tra Sassuolo e Modena nel weekend sono state denunciate 5 persone, tre per guida sotto l’influenza dell’alcool, una con la patente di guida revocata, e una per detenzione di sostanze stupefacenti

Nella nottata del 26 settembre, i Carabinieri della Stazione di Modena Principale in servizio di controllo del territorio nella zona di Viale Gramsci, cavalcavia Mazzoni e Via Attiraglio, hanno proceduto al controllo di una persona il cui atteggiamento è risultato decisamente sospetto. L’intuito dei militari ha trovato conferma nel fatto che l’uomo, all’atto della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 4,8 gr. di hashish.

L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di sabato, al termine della movida, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno eseguito una serie di posti di controllo alla circolazione dei veicoli, con lo scopo di prevenire e contrastare condotte di guida pericolose per la sicurezza degli utenti della strada.

Nel corso dei controlli, sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Modena:

Tre persone di età compresa tra i 30 ed i 49 anni, sorprese alla guida dei veicoli sotto l’influenza dell’alcool, con tassi alcolici oscillanti tra 1.27 e 1.79 g/l. Per tutte è stata applicata la sanzione accessoria del ritiro immediato della patente di guida per la sospensione;

Una persona di 34anni, sorpresa alla guida della propria autovettura con la patente di guida revocata.