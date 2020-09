Ubriaco rischia di investire nonna e nipote, carabiniere si getta nell'auto in corsa ed evita la tragedia

Ieri , ungo la strada Via Salicello del Comune di San Felice, una pattuglia dei Carabinieri Forestali di Mirandola stava transitando per un normale pattugliamento quando ha notato un'auto che procedeva con andatura lenta, incerta e con andamento a zig zag nella stretta carreggiata di campagna.

Non essendoci le condizioni di spazio per effettuare la manovra di sorpasso, che avrebbe permesso di bloccare il transito del mezzo, due dei tre militari in pattuglia sono scesi prontamente dall’auto di servizio e hanno corso fino a raggiungere il mezzo che li precedeva. Fortunatamente l'auto aveva il finestrino del lato passeggero aperto, così che uno dei Carabinieri è riuscito a gettarsi all'interno e a tirare il freno a mano bloccando la corsa.

Possibile tragedia sfiorata, dal momento che a pochi metrisi trovava a passeggio la nonna con la nipotina di pochi mesi nel passeggino. fortunatamente solo sfiorate dall’autovettura pericolosamente fuori controllo.

Al conducente, che si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica e con precedenti specifici, è stata immediatamente ritirata la patente ed è stato deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.