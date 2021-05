Anziano solo chiede aiuto ai Carabinieri, a casa arriva la spesa

I militari sono intervenuti per portare alcuni generi di prima necessità ad un 93enne solo

Un 93enne di Carpi stamattina ha trovato il coraggio di chiamare i carabinieri per una richiesta insolita. “Ho sete, ho fame, potete portarmi dell’acqua e qualche frutto?”, ha detto un po’ imbarazzato all’operatore del 112 che gli ha risposto. “Però non le mele, sono troppo dure e non riesco a masticarle”, ha aggiunto.

E così, in men che non si dica, un paio di militari si sono recati al supermercato e hanno acquistato cibi e bevande, suonando poi alla sua porta per consegnarli.

La commozione dell'nziano è stata evidente, così come la voglia di stare un po’ compagnia. Il 93enne, davanti ad un caffè, ha raccontato ai militari dei tempi della guerra, di quando faceva l’operaio presso una multinazionale e di quanto fosse brava la moglie in cucina. Al momento di congedarsi, non senza un velo di malinconia, ha detto: “Tornate a trovarmi, vi aspetto”.