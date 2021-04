Cade durante un allenamento sugli sci, attivati i Carabinieri sciatori a Sestola

Due interventi in montagna che hanno richiesto l'attivazione dei Carabinieri sciatori: un giovane è caduto durante un allenamento di sci e una ragazza è caduta durante una passeggiata

La mattinata di ieri, sabato 17 aprile, i Carabinieri del Soccorso sciatori in servizio a Sestola, in località passo del lupo, hanno soccorso uno sciatore che, in attività di allenamento, è caduto accidentalmente riportando una ferita lacero contuso alla tempia.

Il ragazzo è stato trasportato al Policlinico di Modena.

Lo stesso giorno, i Carabinieri sciatori hanno effettuato un ulteriore soccorso. Una ragazza bolognese cadendo in montagna aveva riportato una frattura. La giovane è stata trasportata all’ospedale di Baggiovara.