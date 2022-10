I Carabinieri nelle chiese per sensibilizzare gli anziani sul tema delle truffe

A margine delle celebrazioni domenicali i Comandanti di tutte le Stazioni Carabinieri dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e delle due valli del Secchia e del Panaro (compresa la Tenenza Carabinieri di Vignola), sono saliti sui pulpiti per parlare del fenomeno delle truffe in danno di anziani. Un segno di vicinanza per le fasce più deboli della popolazione, ma anche un invito ad alzare la guardia nei confronti di malintenzionati, pronti a carpire la buona fede ed i sentimenti più genuini delle persone realizzando fantasiosi raggiri.

Nella circostanza, sono stati dispensati alcuni brevi consigli ed utili indicazioni tra le quali, lo ricordiamo: