Ricettazione di motorini rubati a Vignola, torna in carcere 12 anni dopo

I Carabinieri della Tenenza di Vignola, nella prima serata del 19 maggio hanno eseguito una serie di controlli nelle piazze e altre aree verdi pubbliche della cittadina, finalizzati a prevenire e contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti.

In tarda sera, il servizio è stato esteso anche al controllo delle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi domiciliari disposti dall’Autorità Giudiziaria, per la verifica dell’osservanza alle prescrizioni applicate.

In tale contesto, un 37enne, è stato tratto in arresto in quanto destinatario di un provvedimento di revoca dell’affidamento in prova con ripristino della carcerazione.

L’uomo doveva scontare un residuo di pena per una ricettazione commessa nel 2011, allorquando fu sorpreso, dai Carabinieri della locale Tenenza, in possesso di ciclomotori rubati.