Carenze igieniche in due locali di Modena. Sanzioni per quasi 2mila euro

Nella serata di ieri, durante un controllo presso due esercizi commerciali, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile con il supporto del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Parma, hanno sanzionato uno di questi perché sono state riscontrate carenze igieniche ed elevate sanzioni amministrative per 1660 euro.

Sempre a Modena, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, nel corso del controllo in piazza Tien An Men, hanno rinvenuto, nascosti tra gli alberi per attività di spaccio, quasi 100 grammi di “hashish”, che sono stati sequestrati per la successiva distruzione.

Nella serata di ieri poi i Carabinieri della Stazione di Mirandola con il supporto degli equipaggi messi a disposizione dalla Compagnia di Carpi, hanno effettuato, in aggiunta ai normali servizi di controllo del territorio, ulteriori attività preventive di verifica nelle zone più sensibili della cittadina, procedendo all’identificazione di 35 persone e al controllo di 24 autoveicoli.

Ad un posto di controllo, gli operanti hanno fermato un autista 35enne, che sottoposto all’alcooltest è risultato positivo con un tasso alcolemico molto superiore al limite consentito. L’uomo pertanto è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebrezza e la patente di guida ritirata per la successiva sospensione.

I predetti controlli straordinari, pianificati nell’intera provincia, proseguiranno anche nei prossimi giorni, nelle zone cittadine, industriali e commerciali.