Carpi: controlli nel centro cittadino, negli esercizi commerciali e lungo le vie

Prosegue l’attività di controllo del territorio della Questura di Modena, che nella serata di ieri, e fino a tarda notte, ha interessato anche il centro storico e gli esercizi commerciali del Comune di Carpi.

Al servizio, previsto in un’ottica di prevenzione, hanno concorso pattuglie del Commissariato di Carpi, della Polizia Locale - Unione Terre d’Argine, e del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

Particolare attenzione è stata riservata alla zona che insiste sulla stazione ferroviaria, e alle vie immediatamente limitrofe; pattuglie appiedate, inoltre, hanno perlustrato il Parco della Resistenza e il Parco delle Rimembranze.

Con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, durante la serata, sono stati effettuati posti di controllo per il monitoraggio dei flussi veicolari in via Nuova Ponente.

Complessivamente sono state identificate 119 persone, di cui 49 straniere, e controllati 29 veicoli e 7 esercizi commerciali