Carpi, padre e figlio positivi al Covid sopresi in giro in auto

La scorsa notte, durante un pattugliamento del territorio, i Carabinieri di Carpi hanno fermato per un controllo un'auto con a bordo due persone, padre e figlio minorenne di origini marocchine. I due si trovavano in giro senza un motivo di urgenza che giustificasse la violazione del coprifuoco e questo sarebbe bastato a far scattare la multa.

Tuttavia, la verifica in banca dati ha permesso ai militari di scoprire che entrambi erano positivi al Covid-19 e si trovavano quindi fuori casa in violazione della quarantena. Per questo motivo è arrivata anche la denuncia penale, come previsto dalla normativa. Il padre è stato deferito alla Procura della Repubblica di Modena e il figlio a quella presso il Tribunale per i minorenni di Bologna.