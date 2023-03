Gestiva un "concessionario" per le bande di ladri, bloccato dopo la fuga da Carpi

Il territorio modenese (e non solo quello) è meta periodica di pendolari del crimine, bande specializzate in furti nelle abitazioni. Composte per lo più da cittadini dell'est Europa, queste "batterie" trascorrono nel nostro paese alcuni mesi nel periodo invernale - quello caratterizzato da meno ore di luce - colpendo in serie negli appartamenti per razziare gioielli e qualsiasi genere di merce di valore cui riescono a mettere le mani sopra. Per farlo hanno ovviamente bisogno di veicoli idonei e non tracciabili, facilmente intercambiabili e in grado di sfuggire alle sempre più strette maglie della videosorveglianza stradale.

Era questo il ruolo preciso e specifico ricoperto da un 32enne rumeno, al centro di un'inchiesta che ha coinvolto riverse realtà emiliane e romagnole. Lo straniero è infatti risultato proprietario di ben 240 auto, alcune delle quali sequestrate in passato proprio perchè utilizzate per compiere furti. Il gestore di un vero e proprio concessionario virtuale, per altro grazie ad una regolare partita Iva,

A gestire l'indagine è stata la Polizia locale di Gabicce Mare-Gradara con la collaborazione dei colleghi di Carpi sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Modena. Tutto è infatti partito da un controllo stradale nel comune pesarese, quando gli agenti fermarono una banda di scassinatori, sequestrando numerosi arnesi. L'auto risultava intestata al 32enne residente a Carpi: da lì l'indagine si è ampliata a macchia d'olio.

Il rumeno era già noto alla giustizia italiana, in particolare in Romagna, per un'altra inchiesta che lo vedeva indagato per aver ottenuto targhe prova per i mezzi di sua proprietà grazie allo spostamento di residenze fittizie tra Ravenna, Faenza e Cesenatico.

Oggi il 32enne risulta indagato dalla Procura modenese per falso ideologico in atto pubblico commesso da ufficiale indotto in errore e truffa aggravata ai danni dello Stato. Si stima che abbia provocato un danno erariale di 150mila euro, senza considerare l'evasione fiscale globale, dal momento che era completamente sconosciuto al fisco. Il 9 gennaio era già stato richiesto un blocco anagrafico da inserire nelle banche dati della motorizzazione e del PRA, impedendo all’uomo di acquistare nuove autovettura e cancellando d’ufficio per intestazione fittizia quelle già in suo possesso, impedendone quindi la vendita. La segnalazione di “prestanome” viene estesa anche alla Camera di Commercio ed ufficio SUAP competente, per i successivi provvedimenti a carico della ditta individuale.

Compreso di trovarsi ormai in una situazione compromessa, il 32enne ha lasciato Carpi, ma è stato intercettato. La Polizia locale di Gorizia lo ha infatti bloccato al confine con la Slovenia, che stava cercando di attraversare in pullman.