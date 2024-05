Carta d'identità falsa e tessere sanitare di 6 persone diverse: arrestato 39enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, durante un servizio di prevenzione dei reati, hanno sottoposto a controllo un 39enne che si aggirava con fare sospetto nei pressi di un’attività commerciale situata in zona Emilia Ovest.

Durante il controllo, l'uomo, che ha dichiarato di essere sprovvisto di documenti, è stato trovato in possesso di una carta d’identità contraffatta. Questo ha portato i Carabinieri ad approfondire le verifiche presso l’abitazione del sospettato.

Gli accertamenti svolti nell’abitazione hanno permesso di rinvenire ulteriori elementi di sospetto e prove di attività illecite. Sono state trovate sei tessere sanitarie intestate a diverse persone, risultate oggetto di furto, alcune munizioni per pistola illegalmente detenute e monili in oro di verosimile provenienza illecita. Tutti questi materiali sono stati posti sotto sequestro per accertarne la provenienza.

Arresto e Processo

Al termine delle attività investigative, il 39enne è stato dichiarato in stato di arresto per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Nella mattinata del 21 maggio, l'uomo è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena, che lo ha giudicato con rito direttissimo. L'arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la misura degli arresti domiciliari.