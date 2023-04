Avvisi-truffa accanto ai portoni dei condomini, attenzione ai malintenzionati

Si ripropone il caso dei falsi avvisi, con tanto di intestazione del ministero dell'Interno, affissi ai portoni delle case con l'intento di perpetrare truffe. Nei volantini, ben redatti e dunque ingannevoli, si anticipano alcuni controlli nelle abitazioni con la richiesta di documenti per accertare la residenza di chi non ne avesse titolo.

"Si invitano gli eventuali non residenti di questo edificio a lasciare le abitazioni ospitanti - si legge nel volantino -. Alle autorità presenti si prega di esibire il proprio documento con foto e indirizzo di residenza. Tutte le presenze non giustificate verranno denunciate".

Il cartello incriminato

Si tratta, come detto, di una truffa da parte di ignoti evidentemente intenzionati a farsi aprire le porte di casa. Le segnalazioni si rincorrono in tutta Italia, anche se al momento non ci sono conferme di truffe realmente andate a segno sul territorio modenese.

L'invito, in questa come in altre occasioni, è ovviamente quello di non aprire la porta di casa ad estranei e di segnalare prontamente al 112 persone sospette. Allo stesso tempo, è importante sensibilizzare le persone più anziane che potrebbero essere colte alla sprovvista da situazioni di questo tipo