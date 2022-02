Castelfranco Emilia 6 arresti nella notte: 4 per una rissa in strada e 2 sorprese a rubare mobilio

Nel corso della notte, in Castelfranco Emilia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto quattro persone per rissa aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I quattro uomini, di età compresa tra i 32 e i 43 anni, si sono resi protagonisti di una violenta rissa per questioni di carattere personale. I militari dell’Arma, giunti sul posto su segnalazione di privati cittadini, sono riusciti a contenere i contendenti con non poche difficoltà, venendo più volte spintonati, sino a dover ricorrere all’utilizzo dello spray a base di oleoresina capsicum in dotazione.

La prontezza dei Carabinieri ha evitato più gravi conseguenze, rispetto alle lesioni riportate da tre dei quattro litiganti.

Tutte le persone coinvolte sono state arrestate e condotte questa mattina davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

Sempre a Castelfranco Emilia i militari hanno arrestato due persone, rispettivamente cl. 1986 e 1968, per furto aggravato in concorso.

I due uomini sono stati sorpresi dai militari mentre stavano asportando mobilio vario da un edifico che ospitava un’attività commerciale, per la quale è in atto una procedura fallimentare.

La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto.

Stamane, gli arrestati sono stati giudicati con rito direttissimo, conclusosi con la convalida dell’arresto.