Castelfranco Emilia. Internato si allontana dalla Casa Lavoro

Si è allontanato dalla Casa Lavoro di Castelfranco Emilia in cui si trovava per scontare una misura di sicurezza, dopo aver già scontato la pena a Milano

L’uomo, di origine libica, si trovava sul territorio modenese per scontare una misura di sicurezza, dopo aver scontato la pena a Milano.

"Ci riferiscono - affermano Giovanni Battista Durante e Francesco Campobasso, segretario nazionale- che anche in passato pare abbia tentato di allontanarsi e per questo motivo doveva essere trasferito in altra struttura. L’istituto di Castelfranco- prosegue Durante- necessita di almeno dieci agenti in più, considerando anche quelli che sono andati in pensione di recente e non sono stati sostituiti."