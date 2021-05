Castelfranco Emilia. Gestore di un esercizio pubblico e spacciatore, arrestato dai Carabinieri

Nel garage dell’abitazione nascondeva 120g di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi e il taglio della sostanza stupefacente. Arrestato il gestore di un esercizio pubblico

I Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, nel corso del pomeriggio di ieri, hanno effettuato un servizio mirato alla prevenzione e contrasto delle sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’attività è stato tratto in arresto il gestore di un esercizio pubblico, poiché trovato in possesso di 120 g di cocaina, nascosti nel garage dell’abitazione, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e il taglio della sostanza stupefacente.

L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Modena.