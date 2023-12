Aggressione e cattive frequentazioni, stop di due settimane per una sala giochi di Savignano

Nel corso della mattinata i Carabinieri della Stazione di Savignano sul Panaro hanno eseguito, dopo appena cinque mesi, il secondo provvedimento di sospensione nei confronti di una sala giochi del paese. La sospensione scaturisce da una proposta avanzata dai militari della Stazione e dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo al Questore di Modena, nella quale figurano numerosi controlli agli avventori dell’esercizio commerciale, molti dei quali gravati da precedenti di giustizia e di polizia.

Un particolare evento è stato ritenuto pregiudizievole per l’ordine e per la sicurezza pubblica: nel mese di novembre, infatti, un avventore aveva riportato significativi traumi alla testa a seguito di un acceso litigio, scaturito all’interno del locale, poi sfociato in una vera e propria aggressione consumata nel parcheggio antistante e nel corso della quale erano stati utilizzati anche dei cocci di bottiglia. Il tempestivo intervento dei Carabinieri aveva scongiurato più gravi conseguenze.

La sala giochi non potrà riaprire al pubblico prima del prossimo 1 gennaio 2024.