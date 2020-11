Fuga di gas, chiusa al transito via Luosi a Modena

Una fuga di gas in via Luosi ha costretto stamattina il personale di Hera ad intervenire con la massima urgenza. Già da alcune ore sono in corso gli interventi di riparazione, che dovrebbero proseguire per l'intera giornata. Anche i Vigili del Fuoco sono sul posto per prestare assistenza a rispondere ad eventuali emergenze, vista la delicatezza della situazione.

La Polizia Locale è intervenuta chiudendo al transito via Luosi nel tratto compreso tra via Nicoli e via San Faustino.