Viabilità, chiude al transito per alcuni giorni un tratto di via Carlo Sigonio

Da martedì 2 a venerdì 5 maggio via Carlo Sigonio sarà interessata da lavori di allacciamento fognario e dalla posa di tubature interrate che richiederanno la sospensione della circolazione stradale, escluso residenti e diretti ad attività, nel tratto dall'incrocio con via Buon Pastore a quello con via Cavedoni. Per bypassare l’area di cantiere, il percorso alternativo consigliato prevede via Sigonio, via Buon Pastore, via Don Minzoni, via Morane e via Sigonio.

La circolazione stradale sarà inoltre sospesa sulla semicarreggiata di via Sigonio verso via Morane, in corrispondenza dell’attraversamento con isola spartitraffico, nell’area sarà vietata la sosta, con rimozione, e verranno chiusi i marciapiedi con deviazione per i pedoni sul lato opposto.

Un restringimento di carreggiata con divieto di sosta sarà operato anche all’inizio di via Sigonio, da piazzale Risorgimento, e in alcuni tratti della via. Laddove possibile, la circolazione veicolare sarà consentita con un limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.