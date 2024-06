Fiumi in piena, chiudono i ponti intorno a Modena. Secchia in "rosso"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

AGGIORNAMENTO ORE 8.30: I livelli di Secchia e Panaro e dei loro affluenti sono cresciuti rapidamente nella serata e nella notte. Ieri nel tardo pomeriggio è stato chiuso Ponte della Veggia a Sassuolo (e il collegamento ferroviario con Reggio), mentre nella notte la piena si è spostata a valle e sono stati presi provvedimenti anche nel capoluogo. Intorno alle 4 sono stati chiusi per motivi precauzionali i ponti sul fiume Secchia a Modena, a Ponte Alto, e il ponte dell'Uccellino tra Modena e Soliera. La Provincia ha disposto anche la chiusura del ponte di Navicello Vecchio tra Modena e Nonantola.

Il fiume, infatti, a causa delle precipitazioni in corso in pianura e in Appennino ha superato soglia "rossa".

Chiusa anche via Curtatona con il ponte sul torrente Tiepido ed è in programma da parte della Provincia anche la chiusura del ponte di Navicello vecchio sul Panaro dove i livelli sono in aumento.

Alle ore 7 sono state chiuse anche le strade nell'area del secchia presso le casse d'espansione di Campogalliano: via Albone (all'incontrocio con strada XXII Aprile, via Madonna di Sotto e via Bosco/Via Carobbie).

In Appennino

Per quanto riguarda la rete viaria provinciale, a causa del maltempo di queste ore è chiusa per frana la strada provinciale 26 in località Due Querce nel Comune di Pavullo, chiusa per frana la strada provinciale 19 in località Poggiolbianco nel territorio comunale Prignano sulla Secchia e la provinciale 20 a valle di Varana sempre nel Comune di Prignano, a causa di smottamenti del terreno.

Riapre invece a senso unico alternato la strada provinciale 4 Fondovalle Panaro in località Grottoni nel Comune di Pavullo, che era stata chiusa nella serata di lunedì 24 giugno a causa di una frana che aveva occupato la sede viaria con accumuli di terreno e detriti.

Riapre anche la strada provinciale 23, che era stata chiusa per frana da lunedì 24 dalla Volta di Saltino a Talbignano tra i Comuni di Prignano sulla Secchia e Polinago.

Monitoraggio costante, attivati i COC

Per tutta la giornata è in vigore l’allerta Gialla per criticità idraulica e per temporali diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

È attivo anche il monitoraggio del fiume Panaro e di tutti i corsi d'acqua del nodo idraulico modenese. I volontari del gruppo comunale di protezione civile hanno attivato una motopompa su fossa Bernarda alla Fossalta.

Per la protezione civile è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia.

Nel monitoraggio del nodo idraulico sono impegnati i tecnici comunali, di Aipo, i volontari della Protezione civile; nel presidio della viabilità la Polizia locale. Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale.