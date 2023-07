Spaccio al bar di Marano, dopo l'arresto un mese di stop per l'attività

Questo pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sospensione della licenza - ex art. 100 T.U.L.P.S. – della durata di 30 giorni – a carico di un esercizio pubblico ubicato nel comune di Marano sul Panaro.

La sospensione scaturisce da una motivata proposta, avanzata dalla locale Compagnia Carabinieri, al Questore di Modena, a seguito dei fatti accertati recentemente presso un esercizio pubblico, ove un’ addetta alle vendite era stata tratta in arresto per detenzione ai fini si spaccio di sostanze stupefacenti, poiché sorpresa dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un cliente dell’esercizio pubblico e trovata in possesso di 15 grammi di cocaina, 38 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed una somma in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio, pari a 5.875 euro.

Il fatto, ritenuto di allarmante gravità per l’ordine, la sicurezza e la tranquillità pubblica, insieme al controllo di alcuni clienti del bar risultati gravati da precedenti di polizia, ha comportato l’accoglimento in via d’urgenza della proposta di sospensione della licenza dell’esercizio pubblico da parte del Questore di Modena.