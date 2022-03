Ritrovo fisso per i pregiudicati, locale chiuso per due settimane

Come altri locali in città, anche un esercizio situato nella zona del parco Novi Sad ha pagato pegno per essere diventato un ritrovo abituale di persone con alle spalle diversi precedenti penali. I controlli svolti dai Carabinieri negli ultimi tempi hanno infatti portato la stessa Arma a richiedere la sospensione dell'attività, sottolineando come vi si riunissero avventori con precedenti per droga e reati contro la persona.

Ieri mattina i militari della Compagnia di Modena hanno dato attuazione all’ordinanza di sospensione della licenza, emessa dal Questore della Provincia di Modena ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Ora le serrande dovranno restare abbassate per 15 giorni