Centro massaggi in attività nonostante il covid, multa per titolare e cliente

Nel tardo pomeriggio di ieri una pattuglia di Polizia Locale delle Terre di Castelli ha proceduto ad un controllo in un centro benessere nelle vicinanze del centro di Vignola. Il controllo è stato organizzato a seguito di diverse segnalazioni ed esposti presentati da cittadini residenti nella zona, che evidenziavano la frequentazione di alcune persone durante tutto l'arco della giornata, in barba ai divieti imposti dai vari Dpcm.

All'interno del locale è stata identificata una dipendente, Y.S. di 45 anni 45, intenta ad effettuare un massaggio ad un cliente residente a Vignola, il quale è stato sanzionato per aver violato le norme.

La multa ha ovviamente colpito anche il titolare dell'attività per la violazione delle norme previste per il contenimento del contagio del Covid-19: è stata disposta la chiusura dei locali per 5 giorni in attesa del provvedimento definitivo della Prefettura di Modena. Agli ingressi del locale sono stati apposti i sigilli relativi alla chiusura adottata dal Corpo Unico di Polizia Locale.