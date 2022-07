Serrande abbassate per il parrucchiere abusivo recidivo della Crocetta

Nonostante la sua attività fosse stata fatta cessare già l'anno scorso dalle Forze dell'Ordine, il presunto parrucchiere di via Diena, nel quartiere Crocetta, a Modena, era tornato a tagliare ed acconciare capelli nello stesso locale adiacente al Parco XXII Aprile.

Ed è proprio alle agenti in bicicletta in servizio nel parco, che un cittadino qualche giorno fa aveva segnalato un viavai insolito nel locale, in particolare al sabato pomeriggio. Le operatrici del Comando di Via Galilei, ricordando la chiusura dell'attività abusiva nel 2021, si erano quindi recate sul posto, sito nel tratto della via compreso tra Viale Gramsci e Via del Mercato, ed avevano trovato un'attività funzionante.

Tutto era rimasto come prima della prima chiusura, compresa la mancanza delle autorizzazioni professionali, della Camera di Commercio e del Comune. Per questo motivo, l'attività abusiva è stata documentata dalla Polizia Locale, che ha provveduto a comminare all'uomo una sanzione di 500 euro e ad intimargli la chiusura del negozio, che potrà essere riaperto solo dopo una puntiale regolarizzazione.