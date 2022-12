Ritrovo di pregiudicati, chiuso per una settimana un bar in via Nonantolana

Serrande abbassate per ordine del Questore. Ieri personale della Squadra Amministrativa della Questura di Modena ha notificato il provvedimento al legale rappresentante di un bar di via Nonantolana. Il provvedimento, della durata di 7 giorni, è frutto di una intensa attività di verifiche effettuata dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale, in esito alla quale è emerso che il locale è abituale ritrovo di persone note all’Ufficio per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

Durante uno di questi controlli è stata anche rinvenuta una modica quantità di marijuana. Tali accertamenti hanno concorso a definire, pertanto, una situazione attuale e concreta di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.

"Si tratta di un provvedimento a garanzia dell’ordine e della sicurezza dei cittadini che ha come ratio quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale. Esso ha altresì la funzione di produrre un effetto dissuasivo su soggetti ritenuti pericolosi i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e dall’altro vengono avvertiti che la loro presenza in tale luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte", spiega la Polizia.

L’area rimane oggetto di continui monitoraggi da parte delle pattuglie della Questura, anche per verificare il rispetto della misura. I controlli agli esercizi pubblici continueranno nei prossimi giorni.