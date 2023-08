Liti violente e clienti pregiudicati, sospeso un locale di Savignano

Ieri pomeriggio i Carabinieri hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sospensione della licenza - come previsto dall'articolo 100 T.U.L.P.S. – della durata di dieci giorni, a carico di un esercizio pubblico nel comune di Savignano sul Panaro.

La sospensione scaturisce da una motivata proposta, avanzata dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Sassuolo al Questore di Modena, a seguito di alcuni interventi effettuati sul posto dai militari dell’Arma nel corso dell’ultimo periodo, nonché in relazione ai diversi controlli di polizia eseguiti presso il locale. In particolare, i militari sono più volte intervenuti per sedare litigi: l’ultimo giovedì notte, quando poco dopo le ore 3 un avventore è dovuto ricorrere alle cure mediche del 118, dopo essere stato aggredito da altro cliente del medesimo locale, in seguito ad una banale discussione.

Inoltre, nel corso dei vari controlli effettuati dai Carabinieri, si è potuta altresì accertare la ricorrente presenza di avventori gravati da precedenti di polizia e di giustizia.

I fatti, ritenuti pregiudizievoli per l’ordine, la sicurezza e la tranquillità pubblica, hanno quindi consentito la presentazione in via d’urgenza della proposta di chiusura, immediatamente accolta dal Questore.