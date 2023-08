Spaccio di droga e cattive frequentazioni, chiuso un hotel di Maranello

Licenza revocata e attività sospesa. La Prefettura di Modena ha chiuso una struttura ricettiva situata nel territorio di Maranello, a causa di una situazione di illegalità legata in particolare allo spaccio di droga che non si riusciva a sanare. Questa mattina, il titolare è stato raggiunto dalla notifica effettuata dai Carabinieri: un provvedimento di revoca del titolo autorizzativo connesso all’esercizio dell’attività stessa, come da ordinanza emessa dal Sindaco di Maranello.

L’atto è stato adottato all’esito di quanto segnalato dal Prefetto di Modena, su proposta del Comando Provinciale dell’Arma e condiviso in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il provvedimento di revoca non arriva come un fulmine a ciel sereno, ma segue la sospensione temporanea di 5 giorni che era già stata disposta lo scorso 11 agosto.

La decisione arriva dopo ripetuti controlli eseguit dai Carabinieri "nell’ambito di specifici servizi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto del traffico di stupefacenti, nel corso dei quali sono state anche arrestate e deferite in stato di libertà persone che gravitavano abitualmente all’interno dell’attività interessata".

Inoltre, l’attività di controllo dell’Arma ha evidenziato reiterate vicende sintomatiche di una situazione di radicata illegalità, anche in relazione alla particolare frequentazione di persone ritenute pericolose, perché colpite da pregiudizi penali e di polizia.

"L’intervento mira a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, a fronte di una situazione contra legem, per garantire la serena fruibilità degli spazi e la percezione stessa della legalità", spiega la Prefettura.