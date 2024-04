Ciclista investita su via Emilia Ovest, grave una 65enne

Un grave incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 26 aprile, poco dopo le 13 lungo via Emilia Ovest a Modena.

Secondo quanto ricostruito una donna ucraina di 65 anni è stata investita da un SUV BMW X1 mentre era in sella alla sua bicicletta, all'altezza del Burger King. La conducente dell'auto, una donna di circa 50 anni, ha dichiarato di non aver visto la bicicletta improvvisamente davanti a lei, causando un forte impatto sulla parte anteriore destra del veicolo.

La vittima è stata trasportata in condizioni gravi al Pronto Soccorso di Baggiovara, dove è stata ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la gestione del traffico.