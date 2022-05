Incidente mortale, travolta da un autobus lungo i Viali

Poco dopo le ore 9.30 si è verificato un investimento mortale in corrispondenza dell'incrocio tra Viale delle Rimembranze e via Cavedoni. Un autobus di linea Seta ha colpito una donna che si trovava sull'attraversamento pedonale, a piedi e non in bicicletta come inizialmente riportato.

Purtroppo la donna è deceduta pressoché sul colpo dopo essere caduta a terra. A nulla sono valsi i soccorsi del personale sanitario e del medico del 118. La vittima è una cittadina modenese di mezza età.

Per consentire i rillievi, la Polizia Locale ha chiuso al transito via Cavedoni, mentre la circolazione lungo i Viali resta regolare.

Ilmezzo era un autobus della line aurbana 12, come fa sapere Seta. Al momento dell’incidente a bordo del bus non vi erano passeggeri. L’autista, un 52enne in servizio da oltre 21 anni, sceso dal mezzo ed accortosi dell’accaduto ha accusato un malore e successivamente è stato condotto in ospedale in via cautelativa per accertamenti.

Il bus proveniva da via Cavedoni: giunto all’intersezione con viale delle Rimembranze ha svoltato a destra in direzione di Largo Garibaldi percorrendo la corsia preferenziale. L’esatta dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio degli agenti Sul bus è presente un sistema di videosorveglianza, le cui immagini saranno messe a disposizione per ulteriori accertamenti.

"La Direzione aziendale di SETA formula le più sincere condoglianze ai famigliari della vittima, ed esprime altresì piena vicinanza al proprio dipendente, conducente di mezzo pubblico con ampia esperienza di servizio. L’azienda, infine, ringrazia gli operatori sanitari del 118 e gli agenti di Polizia intervenuti".