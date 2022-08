Ciclista a terra in strada Contrada: si cercano testimoni per ricostruire l'accaduto

Sono in corso gli accertamenti della Polizia locale di Modena per ricostruire la dinamica del sinistro avvenuto sabato 30 luglio in strada Contrada, nei pressi del distributore di carburante Q8, in cui è rimasta coinvolta una ciclista.

Intorno alle 19.45, infatti, è caduta a terra la 59enne, residente in comune della provincia, che in sella a una bicicletta di colore verde stava percorrendo appunto strada Contrata in direzione di via Giardini. La ciclista, che indossava un casco di colore rossonero, è rimasta seriamente ferita.

La Polizia locale, intervenuta sul posto assieme a un’ambulanza del 118, chiede quindi la collaborazione di chi si sia trovato a transitare nella zona all’ora dell’episodio e abbia notato qualche elemento utile per la ricostruzione di quanto accaduto. Eventuali testimonianze possono essere comunicate all’Ufficio Infortunistica al telefono (059 2033902) e via mail (pl.ufficioinfortunistica@ comune.modena.it). Si può anche contattare il Comando (059 20314 e poliziam@comune.modena.it).