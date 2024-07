Cicloturista belga resta blocca nel pantano del percorso natura, soccorso dai pompieri

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

"Ciao, siamo i vigili del fuoco: abbiamo ricevuto una richiesta di soccorso dalle forze dell'ordine": il messaggio mandato via Whatsapp, tutto in francese, trasmesso dalla sala operativa del 115 poco prima delle 18 di venerdì 19 Luglio. Dall'altro capo Fredic cicloturista belga di 47 anni, partito da Liegi per una vacanza sulle due ruote in Italia.

Peccato che la sua tappa modenese abbia avuto un risvolto tutto da ricordare e raccontare, specie per il felice epilogo. Quando era ormai a pochi chilometri dall'ostello di Marzaglia che lo avrebbe ospitato per la notte si è addentrato in quella che pensava essere una ciclabile facile nella zona di via Santa Liberata: purtroppo però, più andava avanti più il pantano si faceva inaffrontabile finché, allo stremo delle forze, incapace di andare avanti o tornare indietro ha chiesto aiuto.

Con la sua collaborazione è stato geolocalizzato e da lì una squadra dei pompieri per raggiungerlo. Arrivati nel punto su strada più vicino possibile i Vigili del Fuoco si sono addentrati nella ciclabile praticamente impraticabile per un chilometro e mezzo fino a raggiungere Fredic. A quel punto è stato riportato, bicicletta compresa, sull'asfalto. Il tempo di una lavata alla bici che praticamente era un blocco di fango e il cicloturista ha ripreso il suo viaggio alla scoperta dell'Italia.