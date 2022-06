Cinque colpi in quattro mesi: fermata coppia di rapinatori seriali

In carcere dopo aver messo a segno cinque rapine aggravate tra gennaio e aprile di questo anno per un valore complessivo di circa 1.400 euro.

E' questo l'esito dell'indagine svolta dai Carabinieri di Carpi che ha portato ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 28enne e una 27enne che agivano tra i comuni di Concordia sulla Secchia, San Possidonio e Mirandola.

Le indagini hanno preso avvio dal 23 gennaio del 2022. In quella data due persone travisate, una delle quali armata di pistola, si erano fatte consegnare l'incasso di 400 euro circa dai gestori di un bazar di Mirandola. Pochi giorno dopo è avvenuto il secondo colpo. A Concordia sulla Secchia il 29 gennaio due persone, sempre con il volto coperto e una sempre armata di pistola, erano entrate in una cartoleria impossessandosi di 450 euro. Il 6 febbraio con le stesse modalità era stato rapinato un bar a San Possidonio dove erano stati sottratti 550 euro. Poi ancora a Concordia ai danni di una tabaccheria ma il getsore, opponendo resistenza aveva impedito il furto. Infine l'ultima rapina, il 12 aprile 2022 presso un bar di Concordia ma anche in questo caso l'operazione si conluse con un nulla di fatto per i ladri.

Durante tutto il periodo i Carabinieri sono risuciti a raccogliere vari indizi di colpevolezza nei confronti dei due rapinatori. Indizi che hanno consentito alla Procura di richiedere l'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita questa mattina.