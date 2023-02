Circola con l’auto senza assicurazione: mezzo sequestrato e sanzione per il proprietario

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro (MO), coadiuvati da pattuglie della Compagnia di Carpi, hanno eseguito una serie di controlli finalizzati alla prevenzione e contrasto dei furti in abitazione e altri reati predatori.

Dalle ore 17, hanno operato simultaneamente più pattuglie delle Stazioni della bassa modenese e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, vigilando nelle zone sensibili, controllando 29 persone e 27 veicoli. I controlli dei militari sono stati estesi anche ad un esercizio pubblico.

Nel corso del servizio, non sono state rilevate criticità in relazione a reati contro il patrimonio, purtuttavia, nel corso dei controlli ai veicoli in transito sulle strade comunali, un’autovettura risultata in circolazione priva di copertura assicurativa, è stata sequestrata amministrativamente ed il conducente sanzionato.

I controlli straordinari dei Carabinieri verranno ripetuti anche nei prossimi giorni, nei comuni della provincia di Modena, sulla base della pianificazione predisposta dal Comando Provinciale.