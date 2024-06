Cittanova: auto e moto si scontrano, 3 feriti all'ospedale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nel pomeriggio di domenica 16 giugno, un grave incidente stradale a Cittanova ha coinvolto un'auto e una moto, lasciando tre persone ferite.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16:50, all'incrocio tra via Emilia Ovest e strada Pomposiana, a breve distanza dalla chiesa di Cittanova. L'esatta dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di Modena, intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente. Quello che è certo è che una moto con a bordo marito e moglie si è scontrata con un'auto che stava svoltando in direzione della parrocchia.

Il personale sanitario del 118 è giunto sul posto con un'ambulanza e un'automedica. Successivamente, è arrivata anche una seconda ambulanza per assistere i feriti. Le tre persone coinvolte nell'incidente sono state trasportate all'ospedale di Baggiovara e, fortunatamente, non sono in pericolo di vita.

Le operazioni di soccorso hanno richiesto l'istituzione del senso unico alternato su via Emilia Ovest, causando alcuni disagi al traffico. La Polizia Locale continua a lavorare per determinare le cause esatte dell'incidente e ripristinare la normale circolazione il prima possibile.