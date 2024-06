Ferma l'auto al posto di controllo e fugge a piedi, aveva documenti falsi e un coltello

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Ieri pomeriggio i Carabinieri del Radiomobile di Modena hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario 43enne, trovato in possesso di documenti di identità falsi. L'uomo è stato fermato a bordo di un'auto, durante un comune controllo stradale

Una volta fermato il veicolo, tuttavia, lo straniero si è dato repentinamente alla fuga a piedi. Raggiunto dai militari nel corso di un concitato inseguimento, ha cercato di opporsi al controllo tanto da indurre gli operanti all’utilizzo dello spray urticante in dotazione.

Una volta perquisito è stato trovato in possesso di carta di identità e patente di guida contraffatte, che riportavano false generalità, oltre che di un coltello di dimensioni importanti.

Accompagnato in caserma per le procedure di identificazione, l’uomo è risultato già espulso dal territorio nazionale con decreto emesso dall’Autorità competente e pertanto in stato di clandestinità, avendo fatto nuovo ingresso illegale.