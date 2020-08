Clandestino scoperto al Novi Park, viveva in un box auto occupato

All'alba di questa mattina la Polizia è intervenuta presso il Novi Park (Parcheggio del Centro, secondo la nuova denominazione), su segnalazione della vigilanza privata addetta alla sorveglianza del parcheggio interrato. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, era stata notata una persona entrare ed uscire in modo frequente e costante dalla struttura: dagli accertamenti era emerso che il giovane straniero si era di fatto stabilito presso un box auto e trascorreva lì la notte e le giornate.

La Volante è arrivata sul posto e ha effettivamente verificato che uno dei box auto - nel parcheggio sono presenti sia garage privati che spazi per la sosta pubblica - era stato occupato ad insaputa della proprietaria. All'interno gli agenti hanno trovato un materasso, una bicicletta e i resti evidenti del bivacco, compresi quelli relativi alla consumazione di droga.

L'occupante non era presente al momento dell'arrivo dei poliziotti, ma è stato rintracciato poco dopo nei pressi del Novi Sad. Si tratta di un cittadino marocchino di 30 anni, già noto per il commercio di stupefacenti, nonchè destinatario di un ordine di espulsione mai rispettato. Accompagnato in Questura, lo straniero è stato denunciato sia per invasione di edifici che per la violazione delle norme sull'immigrazione.

Il caso scoperto oggi è purtroppo solo uno degli spisodi di degrado che nel corso degli ultimi tempi ha contraddistinto il parcheggio interrato, che spesso e volentieri offre rifugio a sbandati e spacciatori. Anche nei giorni scorsi, infatti, sono state documentati altri episodi di bivacco (vedi foto sotto), con escrementi, rifiuti e consumazione di droga in particolare sulle scale di accesso alla struttura interrata.

