Attraversa i binari rischiando di essere travolto, in tasca hashish e un cutter

Ha attraversato imprudentemente i binari e costretto un treno regionale ad una brusca fermata d’emergenza per evitare l’impatto. È successo nella giornata di giovedì 27 luglio nella stazione di Modena, quando una pattuglia della Polizia Ferroviaria è stata chiamata dal personale ferroviario che ha assistito alla scena.

L’uomo, un cittadino straniero irregolare già destinatario di un provvedimento prefettizio di espulsione, è stato fermato dagli agenti ed accompagnato negli uffici della Polfer. Dal controllo è risultato in possesso di un cutter illegalmente detenuto e di 13 grammi di hashish, sequestrati.

Lo straniero è stato denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, segnalato all’Autorità amministrativa per il possesso della sostanza stupefacente e sanzionato ai sensi del Regolamento di Polizia ferroviaria per aver indebitamente attraversato i binari.