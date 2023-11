In auto senza patente e ubriaco, clandestino accompagnato al Cpr

Nel pomeriggio di domenica 19 novembre una pattuglia del Commissariato di Polizia di Carpi, durante l’attività di controllo del territorio, ha notato un uomo che effettuava manovre pericolose in via Firenze, rischiando di urtare altri mezzi parcheggiati in strada. Gli agenti, con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccare l’auto.

Il conducente è risultato essere un cittadino tunisino di 30 anni in evidente stato di ebrezza alcolica, che dagli accertamenti è poi emerso essere irregolare sul territorio nazionale, nonché privo della patente di guida.

Sanzionato ai sensi del Codice della strada, è stato denunciato per il reato di ingresso e soggiorno illegale e posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che, vagliatane la posizione, ha istruito le pratiche ai fini dell’espulsione. Nella giornata di ieri il personale della Polizia di Stato, a seguito di decreto di trattenimento del Questore di Modena, ha proceduto al suo accompagnamento presso il Centro per i Rimpatri di Roma, dal quale verrà definitivamente rimpatriato.