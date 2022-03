I Cobas scioperano a Castelnuvo: "Lavoratore malmenato dalla Polizia"

Negli ultimi giorni sono tornati presidi del sindacato SI Cobas di Modena davanti alle aziende del comparto carni di Castelnuovo Rangone, in particolare al Prosciuttificio San Francesco e alla Fiorani Spa di via Montanara. Proprio davanti a quest'ultima attività ieri si è svolta una manifestazione, con la quale la sigla autonoma ha contestato il licenziamento di 5 lavoratori, ritenuti scelte "politiche".

Proprio in questo contesto si inserisce la denuncia del sindacato, che riferisce un fatto grave: "Ieri agenti della Digos di Modena hanno trascinato dietro una siepe un lavoratore, schiacciandolo sulla schiena e praticandogli una prolungata leva articolare mentre era a terra, provocandogli lesioni e soffocamento. L'operaio è stato trasportato al pronto soccorso dai paramedici"

I Cobas spiegano che sempre in mattinata, poco prima che il sindaco di Castelnuovo Rangone ricevesse una delegazione del Sindacato, altri agenti Digos avrebbero fotosegnalato i lavoratori e denunciato per manifestazione non autorizzata un operatore sindacale. Questa mattina i cancelli della Fiorani sono stati presidiati dal Reparto Celere in tenuta antisommossa.

Il sindacato, protagonista anni fa di una stagione di lotta culminata anche in scontri violenti, denuncia quella che ritiene una recrudescenza del fenomeno del caporalato nel settore della lavorazione delle carni, nel quale è innegabile che esistano ancora zone d'ombra, in particolare sul delicato tema della somministrazione dei lavoratori tramite appalto.