Sorpreso a sniffare cocaina in auto, aggredisce gli agenti e viene denunciato

Durante la scorsa notte gli agenti della Squadra Volante, durante la normale attività di controllo del territorio in città, all’altezza della polisportiva San Faustino di via Wiligelmo hanno notato un’autovettura parcheggiata fuori dalle strisce con all’interno una persona. Durante il controllo gli agenti hanno notato che sul cruscotto vi era un portadocumenti con della sostanza bianca che è risultata alla prova narcotest essere cocaina.

Il conducente alla richiesta degli agenti di scendere dal veicolo verosimilmente già sotto effetto di sostanze stupefacenti, ha reagito insultandoli, strattonandoli e colpendoli con pugni e calci.

Accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito caso, il 35enne - residente nel reggiano - è stato deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e segnalato amministrativamente alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale con il contestuale ritiro della patente di guida.