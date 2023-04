Rissa e omicidio la Novi Sad, vertice in Prefettura. Controlli intensificati

All'indomani del grave episodio che macchiato di sangue il Parco Novi Sad ed è costato la vita ad un ragazzo di appena 16 anni, questa mattina si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per una prima valutazione di quanto accaduto

La ricostruzione della Prefettura

"I primi rilevi hanno consentito di appurare che, verso le ore 16,30 di ieri pomeriggio, all’interno del Parco Novi Sad di Modena, nel corso di un litigio tra due gruppi di ragazzi di origine pakistana, si è verificato l’accoltellamento di un sedicenne ospitato dal dicembre scorso in un progetto di accoglienza di minori stranieri non accompagnati del Comune di Modena".

"Da una immediata analisi condotta dall’Arma dei Carabinieri, tempestivamente intervenuta sul posto insieme a pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia Municipale e alle ambulanze del 118, è stato possibile rilevare che l’accoltellamento sia stato probabilmente frutto di un gesto di impulso al culmine della lite".

Indagini in corso

Sull’episodio sono in corso mirate indagini da parte dei Carabinieri, che sono condotte nel massimo riserbo. Nulla è stato rilevato circa le piste che al momento vengono seguite, per arrivare all'identificazione dei responsabili della rissa e dei fendenti costati la vita al 16enne. Si è ovviamente partiti dalle dichiarazioni rilasciate dagli altri giovani presenti, per poi analizzare la scena del crimine e le immagini della videosorveglianza.

Oltre al 176enne deceduto, altri ragazzi pakistani sono rimasti feriti. Il 22enne più grave è stato operato per ferite al torace e si trova ancora in Terapia Intensiva a Baggiovara, con prognosi riservata. Il 18enne ricoverato con una prognosi di una decina di giorni dovrebbe essere dimesso nel corso della giornata di oggi. Ieri sera una terza persona è stata medicata e dimessa. Altri tre ragazzi, infatti, avevano riportato lievi ferite alle mani.

Controlli intensificati

Nel corso della riunione è stato disposto un immediato potenziamento dei servizi di controllo nella zona interessata dall’episodio, già oggetto di particolare attenzione da parte delle Forze dell’Ordine, anche attraverso l’intervento di reparti inquadrati, che sono stati già richiesti, e con il pattugliamento quotidiano dei militari presenti sul territorio nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”.