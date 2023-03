Assalto al portavalori all'uscita del Grandemilia, rapinatore condannato a 9 anni

Il 20 gennaio 2020, intorno alle 8.30 del mattino, tre rapinatori armati, con il volto coperto da passamontagna, avevano aggredito una squadra dell'Istituto di Vigilanza Privata "Coop Service" incaricata di raccogliere l'incasso del centro commerciale “GrandEmilia".

Un membro della banda, armato di un fucile a pompa, aveva fermato la guardia giurata intenta a trasportare l'incasso nel furgone sottraendogli la pistola Beretta di servizio, mentre l'altro si era impossessato di tre sacchi di denaro contenenti complessivamente 150mila euro. Il terzo rapinatore invece, minacciava con un altro fucile l'autista del furgone blindato.

Dopo il colpo, i tre rapinatori si erano dati alla fuga a bordo di un'autovettura, un'Alfa Romeo Giulietta di colore bianco con targa clonata, risultata successivamente rubata tre giorni prima in provincia di Campobasso.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Modena e condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Modena con la collaborazione delle Legioni Carabinieri Puglia e Campania, avevano consentito di raccogliere prove indiziarie a carico di due uomini italiani, residenti a Foggia. Uno dei due era stato arrestato il 2 marzo 2020 a Torino, mentre l'altro era stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare nell'agosto 2021.

Le vicende giudiziarie dei due uomini si erano separate in fase di indagini preliminari, e oggi per uno dei due si è concluso il giudizio di primo grado con una condanna a 9 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di rapina in concorso, detenzione illegale di armi, furto aggravato, ricettazione e riciclaggio. Nell'attesa delle motivazioni, la difesa dell'uomo dichiara che ricorrerà in Appello.