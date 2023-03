Rapina al NotteTempio con spray al peperoncino: condannati a tre anni gli autori

Questa mattina due ragazzi di 24 e 25 anni sono stati condannati a tre anni di reclusione per i reati di rapina aggravata e lesioni per quanto accaduto alla discoteca NotteTempio la notte tra il 19 e 20 marzo 2022.

Quella notte, in una locale gremito per l'esibizione del rapper napoletano Geolier, si scatenò il panico. Due persone, che sarebbero poi state identificate in un 23enne di origine albanese e un 24enne di origine tunisina, nebulizzarono spray urticante nella discoteca di Via Nicolò Biondo, approfittando del fuggi fuggi generale per commettere qualche furto. Sul posto, intervenne anche il 118: molti dei ragazzi presenti alla serata ne uscirono intossicati.

Gli autori della rapina vennero presto identificati, e si scoprì che nel 2019 avevano messo a segno un colpo simile alla discoteca Giostrà di Bologna. Nei loro confronti, venne disposta la custodia cautelare in carcere. Il processo a carico dei due si è concluso in data odierna, con una condanna pervenuta all'esito di un giudizio abbreviato.