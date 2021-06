Guida da ubriaco e provoca gli agenti, scatta l'arresto in via Morane

L'uomo è stato condannato a sei mesi di reclusione in seguito alla direttissima di questa mattina

Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri - nell'ambito di un consueto servizio di controllo - hanno fermato un uomo alla guida della propria automobile, una Mercedes Classe A, in Via Morane.

Colto in evidente stato di alterazione dovuta ad un'elevata assunzione di alcolici, il 56enne modenese ha reagito con violenza prima ancora che venissero effettuati gli accertamenti, sferrando un pugno ad un militare, che ha riportato lievi lesioni.

E' stato quindi arrestato e processato per direttissima questa mattina, ricevendo una condanna a sei mesi di reclusione per guida in stato di ebbrezza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.