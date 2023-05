Serata tra amici si trasforma in incubo: 32enne condannato per violenza sessuale

A Vignola, una donna di 37 anni è stata vittima di una violenza sessuale durante quella che doveva essere una serata di divertimento tra amici. La donna e il suo compagno infatti, si erano recati in un appartamento di un conoscente per trascorrere qualche ora in compagnia, tra chiacchiere e bicchieri di vino. Alla serata però, si sarebbero aggiunte altre due persone, con le quali poco dopo sarebbe nata una discussione.

Il compagno della donna sarebbe stato cacciato a forza dall'appartamento, nel quale avrebbe cercato di reintrodursi senza successo. L'abuso ai danni della 37enne sarebbe avvenuto proprio in questo frangente temporale, mentre il compagno era trattenuto all'esterno della casa.

Autore della violenza, uno dei due ospiti indesiderati, poi identificato in un 32enne di origine tunisina finito a processo con l'accusa di violenza sessuale. La sentenza è arrivata questa mattina al'esito di un giudizio abbreviato, che ha visto condannato il 32enne a 4 anni e due mesi di reclusione, oltre che all'espulsione dall'Italia al termine dell'espiezione della pena. Alla vittima, costituitasi parte civile per mezzo dell'Avv. Maria Larossa, è stato riconosciuta una provvisionale di 5mila euro: il risarcimento complessivo dovrà essere liquidato in separata sede.